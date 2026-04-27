Силна снежна буря връхлетя Москва в края на април. В руската столица се образува дебела снежна покривка, има и паднали дървета.

Стихията е нанесла сериозни щети на автомобили, а в някои райони няма и ток. Заради лошата видимост, повече от 50 полета от летищата на Москва бяха отменени.

Властите обявиха оранжев код за опасно време

Властите обявиха оранжев код за опасно време, тъй като се очаква снеговалежът, примесен с дъжд и бурни пориви на вятъра, да продължи поне още един ден. До момента няма информация за пострадали хора.

Редактор: Цветина Петрова