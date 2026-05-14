Темата коментира проф. Валентин Казанджиев
От летни температури към слани и градушки. Според данни на Европейската климатична служба „Коперник“ последните години са сред най-топлите, но и с все по-екстремни температурни амплитуди през пролетта. Кайсии цъфтят през февруари, а седмици по-късно студ унищожава реколтата. Земеделците вече следят почти ежедневно климатичните аномалии. Как климатичните аномалии влияят върху земеделските култури, плодовете и зеленчуците говори проф. Валентин Казанджиев, агрометеоролог към НИМХ, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
Ще има ли кайсии българско производство това лято
Той посочи, че ниските температури през март и април и високите през февруари са унищожили близо 90% от черешите в Кюстендилско. Унищожени са и много сливови насаждения в този район, подчерта експертът.
След студа: Черешовата реколта в Кюстендилско е почти унищожена
Казанджиев беше категоричен, че климатичните аномалии все по-често ще бъдат "наш ежедневен спътник".
Целия разговор гледайте във видеото.
