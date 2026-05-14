Американският Център за климатични прогнози съобщи, че климатичният феномен „Ел Ниньо“ вероятно ще се появи скоро и може да достигне „много силни“ нива по-късно през годината.

Това е поредната прогноза, която засилва опасенията, че естественият климатичен феномен ще задълбочи последиците от глобалното затопляне и ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления.

Каква е разликата между „Ел Ниньо” и „Ла Ниня” (ВИДЕО)

Учени от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ заявиха, че има 82% вероятност „Ел Ниньо“ да се развие между май и юли и да продължи и през следващата година. Според прогнозите вероятността явлението да стане „силно“ или „много силно“ между септември и ноември е над 50%.

Учените обаче предупредиха, че все още има значителна несигурност относно максималната сила на „Ел Ниньо“. Те подчертаха и че „по-силните явления невинаги означават по-големи климатични последици“, макар че увеличават вероятността от определени екстремни събития.

„Ел Ниньо“ се появява приблизително на всеки две до седем години и е свързан с температурите на океанската вода и пасатите в Тихия океан. Феноменът влияе върху глобалния климат и увеличава вероятността от суши, проливни дъждове и други екстремни явления.

Той допълнително затопля планетата, която вече страда от последиците от изгарянето на изкопаеми горива. Последният „Ел Ниньо“ допринесе 2023 и 2024 г. да станат съответно втората и най-горещата година в историята.

Редактор: Мария Барабашка