Музеят „Метрополитън“ и „Новата галерия“ (Neue Galerie) в Ню Йорк, известна с колекцията си от германско и австрийско изкуство, ще се обединят през 2028 г., съобщи ДПА, позовавайки се на съобщение на културните институции от четвъртък.

„Новата галерия“ ще функционира като филиал на „Метрополитън“, разположен точно срещу музея на Пето авеню, и официално ще бъде преименувана на The Met Ronald S. Lauder – Neue Galerie, съобщиха музеите в прессъобщение.

Макс Холайн, роден в Австрия и директор на „Метрополитън“ от 2018 г., заяви пред ДПА, че „за света на изкуството това означава, че една от най-обичаните и отличителни културни институции в Ню Йорк – „Новата галерия“, построена от Роналд Лаудер, не само ще бъде запазена, но и ще продължи да съществува като музея, който винаги е трябвало да бъде“.

Сливането ще донесе на „Метрополитън“ колекция от „важни произведения на изкуството“, каза Холайн, включително творби на Егон Шиле, Габриеле Мунтер, Оскар Кокошка, Макс Бекман, Ернст Лудвиг Кирхнер, Василий Кандински, Франц Марк и Паул Клее.

Според Холайн придобиването ще запълни „значителна празнина в колекцията на „Метрополитън“ по невероятно впечатляващ начин“.

Редактор: Никола Тунев