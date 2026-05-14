Информация за готовността за справяне с горските пожари и безводието преди началото на летния сезон - това поиска премиерът по време на първото редовно заседание на новия кабинет вчера. Колко сериозна се очертава да е битката с горещото време време и пожарите тази година и да очакваме ли екстремни суши? По темата свързана говори Валентин Симеонов - изследовател във Федералния институт за технологии в Лозана. Той се занимава именно изследвания в областта на климатичните промени.

"Повишаването на температурите на въздуха, спрямо прединдустриалния период, за миналата година е с 1,45 градуса. През последните три години температурата е над 1,5 градуса – границата, поставена от Парижкото споразумение. След това започват необратими процеси. Сега започва нов процес в Тихия океан, с който температурите се повишават с около една десета или две десети от градуса, но това е значителен ръст, защото става дума за цялата земя", обясни експертът.

Процесите по промяната на климата се ускоряват, а това води до екстремни явления – пожари, наводнения, градушки и дори застудявания през пролетта, подчерта той

За да кажем, че границата е премината, трябва да изтекат 20 години, като в следващото десетилетие може да има 2 градуса увеличените, което е доста сериозно, коментира още Симеонов

Той посочи, че това, което трябва да се направи, е да се намалят парниковите газове.

Симеонов обясни, че затоплянето е само един индикатор какво става с климата. Освен това се задействат естествени процеси, които също ускоряват затоплянето, например изчезването на южните коралови рифове - там границата е премината. Друга граница, която е премината, е стопяването на алпийските ледници, допълни изследователят. Симеонов подчерта, че последствията могат да бъдат доста драматични - застудяване в Западна и Централна Европа през зимата, горещини през лятото, а за България и намаляване на валежите.

