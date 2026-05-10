Брюксел е известен със своите забележителности и с кулинарните си специалитети. Градът привлича милиони туристи всяка година и с толкова много неща за разглеждане, оправдава имиджа си в социалните мрежи дори в дъжда.

Гран-Плас – сърцето на Стария град

Сърцето на историческия Стар град е площадът Гран-Плас, който е обект на ЮНЕСКО от 1998 година насам. Най-специалното на него е кметството – великолепна сграда от XV век. Специални са и всички къщи около него, които са бивши гилдии и показват много за икономическата история и значението на площада. Всяка гилдия представлява търговия или занаят, като например къщата на пивоварите. Много от сградите датират от XVII век.

За панорамна гледка към града, посетителите могат да се качат на балкона на кметството или дори по-високо до кулата. През уикендите се предлагат посещения на тези зони с екскурзовод. Градският музей също предоставя богата информация за историята на Гран-Плас и Брюксел.

Въпреки че времето често е лошо, Гран-Плас е пълен с посетители. „Историческо. Много красиво. Времето не е добро, но ни харесва”, споделят впечатленията си туристи на площада.

Тайните на белгийските гофрети

Освен с пържените картофи, градът е изключително популярен и със своите гофрети.

„Опитахме пържените картофи и известните гофрети. Гофретите са невероятни”, коментират чужденците, опитали богатия избор, предлаган от места като брюкселската пекарна на Антуан Каян.

