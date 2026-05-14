Коментар на Яница Петкова, Димитър Дилчев и Владислав Апостолов
В четвъртък гости на предаването „Пресечна точка” бяха политологът Яница Петкова, предприемачът Димитър Дилчев и журналистът Владислав Апостолов.
Предаването започна с темата за мерките за овладяване на цените, които бяха обсъдени и гласувани днес в Народното събрание. Промените в Закона за защита на потребителите получиха подкрепата на „Прогресивна България“ и ДПС. Останалите парламентарни групи гласуваха „против“ и „въздържал се“.
Втората тема, към която се насочиха коментаторите, беше чувствителният въпрос за апетита за строителство в столицата и глада за повече въздух. Софиянци излязоха на пореден протест, след като разбраха, че в презастроения квартал „Младост” е планирано да се издигне небостъргач. Междувременно в централната част на града, на улица „Шишман”, стари къщи могат да отстъпят място на нови блокове.
Редактор: Мария Барабашка
