23-годишната жена, която пострада при тежката катастрофа между автобус и тежкотоварно превозно средство на магистрала "Хемус", е изписана от "Пирогов", съобщиха от болницата. Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането ѝ.

Пациентката е била оперирана от началника на Клиниката по лицево-челюстна хирургия доц. Славков и е останала за лечение и наблюдение. От днес тя е освободена за домашно лечение.

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Припомняме, че на 12 май, при инцидент между автобус тежкотоварно превозно средство, един човек загина, а 16 други пострадаха. Сред тях и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Пострадалите бяха откарани в четири столични болници - „Пирогов”, УМБАЛ „Св. Анна“, ВМА и УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Редактор: Цветина Петрова