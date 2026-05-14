Кметът на Столична община Васил Терзиев връща за повторно разглеждане решението на Столичен общински съвет, с което се учредява право на строеж на 22-етажна сграда в район „Младост“. Това обяви самият той, като уточни, че решението ще бъде върнато до края на деня в рамките на неговите правомощия.

Решението, прието от СОС на 30 април 2026 г., предвижда изграждането на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгъната застроена площ върху общински терен в район „Младост“. Докладът е внесен от районния кмет Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов.

Протест в "Младост" срещу строежа на 75-метрова сграда

По думите на Терзиев към момента няма основания за притеснения относно законосъобразността на процедурата. Той подчерта, че „икономически е добре защитен интересът на общината“, обезщетението, което общината би получила, е „добре защитено“, особено след корекциите, направени при окончателното приемане на решението.

Кметът коментира, че част от обществените реакции по темата се основават на „лозунги“, които не отразяват реалната икономическа рамка на проекта. Според него твърденията за „22 етажа корупция“ и „80 милиона евро печалба“ не съответстват на фактите.

Терзиев посочи, че решението ще бъде върнато по съображения за целесъобразност, свързани с натоварването на транспортната и социалната инфраструктура в района. По думите му чувствителността на жителите на „Младост“ към всяко ново строителство е напълно разбираема, тъй като кварталът вече е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с трафика, застрояването и намаляването на зелените площи.

Васил Терзиев: Ще реша проблема с боклука в София, колкото и да не вярват критиците ми

Кметът заяви още, че концепцията високите сгради да се изграждат по големите булеварди и в близост до метро е правилна и е заложена в Общия устройствен план на София. Според него това е по-добър подход в сравнение със застрояване във вътрешно-квартални улици без достатъчен достъп и инфраструктура. Той допълни, че въпросът за конкретните параметри на застрояването и баланса между новото строителство и обществената инфраструктура остава ключов.

Терзиев коментира и казуса с искането за строителство на мястото на стари сгради по централната ул. „Цар Шишман“, като заяви, че за тях няма издадено разрешение за строеж и няма одобрен устройствен план. По думите му Столична община работи съвместно с районната администрация и направлението по градоустройство за изготвяне на план за защита на тези сгради.

Кметът подчерта, че общината разглежда района като културен ансамбъл и историческа ценност, въпреки че отделните сгради не притежават статут на индивидуални недвижими културни ценности. Той отбеляза, че темата вече е обсъждана с представители на Министерството на културата и че според него би било добре статутът на редица сгради в столицата да бъде върнат, за да могат да получат ефективна защита.

Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия

В отговор на въпрос защо общината иска да придобие фигурите от паметника на Съветската армия Васил Терзиев заяви, че основният мотив е да станат собственост на общината и решение за тяхното бъдеще да се вземе от Столичния общински съвет като отговорен орган. По думите му Столична община вече е собственик на терена, затова е логично и фигурите да бъдат общинска собственост. Терзиев подчерта, че това не е еднолично решение на кмета, а въпрос, който е в правомощията на СОС и държавата.

Той посочи, че следват публични обсъждания дали фигурите трябва да бъдат върнати на мястото им или преместени другаде. “Пространството трябва да бъде развито по начин, който обединява обществото, а не го разделя”, подчерта Терзиев. Кметът допълни още, че Столична община започва процедура за идеен проект за бъдещето на пространството около паметника.