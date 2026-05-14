Решението за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски предизвика сериозни въпроси за мотивите зад него - дали става дума за експертна оценка или за политически ход. Темата коментираха в студиото на „Здравей, България“ журналистът от Клуб Z Стефан Миланов и експертът по сигурност Милен Иванов.

Според Милен Иванов съвпадението във времето е показателно. „Имайки предвид политическия момент и начина, по който се развиват събитията, вероятността това решение да е политическо е много голяма“, заяви той. По думите му фактът, че ново управление поема контрола върху системата за сигурност и само седмица по-късно охраната се премахва, буди съмнение. „Това означава, че ако сега е политическо решение, то и преди е било такова - просто при други управляващи и с друг принцип“, допълни Иванов.

Експертът подчерта, че реалните основания за охрана остават неясни, тъй като са част от класифицирана информация. „Няма как бързо да разберем какви са били конкретните заплахи. Това ще стане едва когато документите бъдат декласифицирани“, обясни той. В същото време Иванов призна, че заплахи срещу политици от подобен ранг са напълно възможни: „Тези хора взимат решения, които често са неизгодни за различни групи - престъпни, икономически или политически. Нормално е да има заплахи“.

Той обаче направи важно уточнение за ролята на службите: „НСО не може да реагира на всички заплахи срещу всички политици. В крайна сметка противодействието на престъпността е функция на МВР. Ако има риск, той трябва да бъде овладян по общия ред“.

Журналистът Стефан Миланов също постави под въпрос логиката на решенията. „Вече сме водили този разговор - първо за Ахмед Доган, после за Делян Пеевски. Сюжетът е почти идентичен“, отбеляза той. Миланов припомни, че решенията за охрана се взимат от т.нар. „тричленка“ - директорът на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР.

„Буквално преди седмици имаше обратна ситуация - сваля се охрана от МВР, но остава тази от НСО, защото гласуването е било 2 на 1. Сега очевидно гласуването е различно. Променя се конюнктурата и решенията се променят“, коментира Миланов. Според него това поставя въпроса доколко решенията са действително експертни.

Миланов добави, че обществото вероятно няма да получи ясен отговор: „Службите работят с класифицирана информация и рядко дават отчет.“

Иванов обаче посочи, че все пак има механизми за прозрачност. „Класифицираната информация не е вечна. След определен срок може да бъде разсекретена. Освен това Народното събрание може да поиска това и по-рано, ако има политическа воля“, обясни той.

Експертът по сигурност коментира и цената на охраната на НСО. „Такива екипи обикновено са между 15 и 20 души“, каза Иванов и уточни, че това са само преките охранители. „Говорим за офицери с високи заплати, плюс техника, логистика, транспорт. Разходите спокойно могат да достигнат между 1 и 2,5 милиона евро годишно“.

Реакциите на Делян Пеевски и Бойко Борисов след свалянето на охраната им направиха впечатление с това, че бяха „доста обрани и овладяни“, коментира Стефан Миланов. По думите му особено при Пеевски не се усеща, че държи на охраната си: „Не ми създаде впечатление, че това е нещо, за което той настоява или което му липсва“.

Според Миланов това поставя въпроса дали случващото се не е предварително договорено: „Възможно е това да не е удар срещу тях, а резултат от някаква договорка - да се демонстрира разграждане на модела, но само до определена степен, колкото да се успокои общественото напрежение“.

Журналистът постави темата и в по-широк контекст, като отбеляза, че тя съвпада с отпадането на други важни инициативи: „Това се случва, докато паралелно отпадат идеи за комисии - за имуществото на Пеевски, за други казуси. Някак много бързо се получиха тези ‘успехи’, а по-съществени теми останаха на заден план“.

По думите му обществената реакция е силна, но може да е подвеждаща: „Виждаме бурни аплодисменти, но въпросът е дали точно това е най-важното за държавата в момента“.

От своя страна Милен Иванов подчерта, че действията могат да са част от изпълнение на политически обещания: „Хората гласуваха срещу този модел и новата власт трябва да покаже, че го демонтира. Тя няма избор, трябва да действа“.

Той обаче не изключи и друг сценарий: „В същото време живеем в сложна политическа ситуация и е напълно възможно да има и определени договорки зад кулисите“.

Иванов акцентира и върху по-дълбокия проблем в системата за сигурност: „Секторът не е просто политизиран, той е партизиран. В продължение на години различни партии са оказвали влияние върху решенията в службите“.

По думите му без промяна в този модел няма да има реални резултати: „Докато тази зависимост не бъде прекъсната, няма как да се води истински разговор за реформа“.

Експертът коментира и начина, по който се оценяват заплахите срещу политици: „Оперативната информация винаги трябва да се проверява. Въпросът е дали това се прави последователно, или понякога се приема на доверие, защото е удобно“.

