Той е предлагал на двама души по 30 евро
Мъж от село Коняво, община Кюстендил, беше осъден за купуване на гласове, съобщиха от Апелативната прокуратура-София.
Обвиняемият се е признал за виновен за това, че на 19 април, в деня на изборите, е предложил имотна облага на две лица с цел да ги склони да гласуват в полза на определена политическа партия и определен кандидат-депутат. Той дал на двамата гласоподаватели парични суми от по 30 евро.
Съда наложи на обвиняемия наказание 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 2 556 евро.
Решението не подлежи на обжалване.
