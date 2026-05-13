Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

На негово място ще бъде назначен Станчо Станев. Малко след встъпването си в длъжност, премиерът Румен Радев заяви, че в най-скоро време властта ще предложи ново име за председател на ДАНС, защото Денев изпълнява функциите като заместник-председател.

Припомняме, че служебното правителство на Андрей Гюров оттегли предложението до Народното събрание Деньо Денев да стане председател на шефа на Държавна агенция „Национална сигурност“. Заради протести той не беше назначен на поста и само изпълняваше функциите.

А предложението за назначаването му беше на кабинета „Желязков“ след промени в Закона за ДАНС, с които се отнеха правомощията за назначаването му от президентската институция.

