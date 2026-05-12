Мъж от Буковлък беше осъден за купуване на гласове. От Районната прокуратура съобщават, че той е предложил по 40 евро на трима души, за да ги склони да гласуват за определени партия и за определен кандидат-депутат на изборите през април тази година.

За извършеното престъпление на мъжа е наложено наказание девет месеца затвор с 3-годишен изпитателен срок. По време на разследването обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Осъдиха мъж за купуване на гласове в Монтанско

Решението не подлежи на обжалване.