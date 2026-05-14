Масираната руска атака в ранните часове в четвъртък срещу украинската столица Киев взе жертва. Ранените са най-малко 16, предаде "Укринформ", позовавайки се на съобщение в приложението Telegram на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.„Към момента 16 души са ранени в резултат на атаката. За жалост един човек е убит“, пише в изявлението му.

В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента теkat спасителни операции.

В Днепърски район дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район.

Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити шест души, както съобщи президентът Володимир Зеленски. При атаката Русия атакува с най-малко 800 дрона, каза той. По думите му нападението е продължило часове наред и е целяло да причини възможно най-голяма „болка и страдание“.

