Кадър/Видео: "Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Украйна твърди, че Русия е изстреляла две балистични ракети и 183 дрона срещу територията ѝ
Двама души са били ранени в нощта срещу четвъртък при руска атака с дронове срещу Киев. Това съобщиха "Ройтерс" и "Укринформ", позовавайки се на информация от полицията и кмета на украинската столица Виталий Кличко.
Той съобщи в Telegram, че атаката е нанесла щети на жилищни сгради в един от районите на Киев, а в друг отломки са паднали върху покрива на офис сграда, което е предизвикало пожар. Отломки са паднали и в близост до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина, съобщи още Кличко.
Жертви и ранени в Киев и Запорожие след руска атака с дронове
В Соломянски район отломки от дронове са повредили фасадата и са счупили прозорците на четири високи жилищни сгради. 79-годишна жена е пострадала и е била хоспитализирана. Лекарите са оказали медицинска помощ на място на 89-годишна жена, съобщи полицията в Telegram.
В Дарницки район фасадата на жилищна сграда е била повредена в резултат на удар от дрон. В Оболонски район отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху паркинг, в резултат на което два автомобила са се възпламенили. В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а разразилият се пожар е бил потушен от аварийните служби.
Двама души загинаха след руска въздушна атака срещу Киев
Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи в Telegram и за пострадал мъж в район около столицата, който е бил настанен в болница.
Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала 183 дрона при атаките си срещу територията на Украйна, като противовъздушната отбрана на страна е свалила 156 от тях.Редактор: Станимира Шикова
