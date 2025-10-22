-
„Числата на седмицата”: Една трета от българските медици - в предпенсионна възраст
-
Психиатър: Родителите да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на детето си
-
Защо търговските центрове не искат да сложат металдетектори на входовете си
-
Активист за училището, в което намушкаха дете: Поставянето на металдетектор ще бъде етническа заблуда
-
Спортни новини (21.10.2025 - късна)
-
Хиляди отпразнуваха завръщането на Западния бряг на бивш заложник на "Хамас"
Нанесени са щети на жилищни сгради, запалили са се автомобили
Двама души са загинали при руска въздушна атака срещу Киев тази нощ. След нападение с дрон е възникнал пожар в жилищен блок в Днепърски район. Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за атака с балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, запалили са се автомобили.
Руски удар остави без ток части от Северна Украйна
Местните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за най-малко петима ранени при руски удари през нощта. Четирима души са загинали и при руска атака във вторник срещу Черниговска област, северно от Киев. Стотици хиляди са без ток след удари срещу енергийната инфраструктура.
