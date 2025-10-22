Двама души са загинали при руска въздушна атака срещу Киев тази нощ. След нападение с дрон е възникнал пожар в жилищен блок в Днепърски район. Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за атака с балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, запалили са се автомобили.

Руски удар остави без ток части от Северна Украйна



Местните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за най-малко петима ранени при руски удари през нощта. Четирима души са загинали и при руска атака във вторник срещу Черниговска област, северно от Киев. Стотици хиляди са без ток след удари срещу енергийната инфраструктура.

Редактор: Ивайла Митева