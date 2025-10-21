Нова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област извади от строя вчера енергийната мрежа в някои райони в северната част на страната, включително в главния град до изведената от експлоатация Чернобилска атомна електроцентрала.

Местната енергийна компания "Чернигивобленерго" заяви, че най-новото нападение е било насочено срещу енергиен обект, но не съобщи кой е той.

Русия обвини Украйна, че възпрепятства мирното споразумение

Юрий Фомичев, кмет на град Славутич, който се намира на 45 км западно от Чернобилската АЕЦ в Киевска област, заяви в "Телеграм", че част от града е без ток вследствие на удара. Водоснабдяването в града беше превключено на резервно захранване, а отоплението работи без прекъсване в обекти, предоставящи основни услуги. Специализирани екипи работят за възстановяване на електроснабдяването. Ръководителят на Киевска област също заяви, че аварийните екипи работят за възстановявани на електроснабдяването.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ силите му за противовъздушна отбрана са унищожили 55 украински дрона.

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 55 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 34 - над територията на Ростовска област, 6 над Воронежка област, по 3 над Краснодарския край и Липецка област, 2 - над Република Крим, и 7 - над акваторията на Черно море", уточнява ведомството, цитирано от ТАСС.

Руските атаки с дронове и ракети през последните седмици се фокусираха върху електропреносната мрежа и газовия сектор на Украйна с наближаването на зимата.

Москва: Споразумението с Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта

Масирания обстрел на Киев и други части на страната по-рано този месец лиши от електричество над един милион души. Руските атаки този месец принудиха Украйна да преустанови дейността си в няколко големи газови съоръжения, поради което Киев да се нуждае от повече внос. Президентът Володимир Зеленски заяви вчера, че Украйна може да внесе газ на стойност около 2 милиарда долара от Европа, САЩ и Азербайджан тази зима.

Чернигов, северно от столицата Киев, е честа мишена на атаки, като през уикенда енергиен обект беше подложен на удар, който лиши от ток 55 000 клиенти. Други градове в Северна Украйна също съобщиха за прекъсване на електроснабдяването.

