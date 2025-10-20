Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а именно за да може изходът от него да бъде фундаментален, да бъде дългосрочен и да гарантира мир", подчерта тя.

"Този път, за който говорят президентът на нашата страна Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров, руското ръководство като цяло, е заявен от нас и ние се ориентираме по него", каза Захарова.

