Две пуми – мъжка и женска на около 10–11 месеца – са най-новите обитатели на Зоопарк Бургас. Животните са пристигнали от партньорска зоологическа градина и вече бързо свикват с новата си среда, разказа управителят на зоопарка Кръстьо Дъбов.

По думите му двете млади пуми са на около десетмесечна възраст, като мъжкият се отличава с по-социално поведение. „Това са единствените пуми в момента в България – в останалите зоопаркове в страната такива животни няма“, посочи Дъбов.

За тях е изградено просторно заграждение с площ около половин декар и височина приблизително четири метра, което позволява свободно движение, скачане и игра. Вътрешното пространство е оборудвано с различни съоръжения за активност и почивка, включително лежанки.

„Мъжкият е изключително социален и много бързо свикна с обстановката. За около 4-5 дни всичко си дойде на мястото“, обясни управителят на зоопарка.

Дъбов допълни, че пумите са характерни за райони със суров климат, като горите и тайгата на Северна Америка, и са изключително издръжливи животни. При възрастни екземпляри дължината може да достига около два метра.

Храненето им е разнообразно и съобразено с нуждите на големите котки. В менюто им влизат пилешко, заешко, пъдпъдъци, както и телешко и конско месо. Само за едно хранене едното животно е изяло над 3 килограма храна, уточни Дъбов.

„Днес получи около 3,5 кг пилешко месо и изяде малко повече от половината“, допълни той, като уточни, че хранителният режим се следи стриктно и се разнообразява редовно.

По отношение на бъдещото им развъждане, управителят на зоопарка обясни, че животните не са родствени и са пристигнали от различни места, което дава възможност за потомство в бъдеще. Полова зрялост при пумите настъпва между година и половина и две години, а най-подходящата възраст за размножаване е около три години.