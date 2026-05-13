Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет реши да образува дисциплинарно производство срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Определен е и дисциплинарен състав. Това съобщи правосъдният министър Николай Найденов пред журналисти.

По отношение на Борислав Сарафов колегията е намерила, че за част от твърденията в сигнала на бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения, каза още Найденов. В друга част от точките давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли, допълни министърът.

Припомняме, че кадровиците веднъж вече отказаха да разгледат предложението на Янкулов. Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор на 22 април, а Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.

Найденов каза, че по време на дискусиите са били изложени доводи за недостатъци в отправеното искане. И отбеляза, че ако са налични основания, ще подаде жалба във ВАС, а при липса ще внесе искането наново, но коригирано. Министърът каза още, че данните в сигнала срещу Сарафов са притеснителни и трябва да се работи по въпроса.

По отношение на законодателните промени Найденов каза, че в НС има внесени три законопроекта за изменение. Те са насочени към осигуряването на избор на членове на ВСС и процедурни гаранции, че ще бъдат избрани по безпристрастен начин. Според него други промени трябва да са част от по-добре обмислена стратегия. Министърът подчерта, че управляващите ще представят пълен план за поетапна съдебна реформа със срокове и конкретни промени.

Във връзка с процедурата за европейските прокурори министърът каза, че трябва да се запознае по-добре с детайлите, както и с резултатите от съдебното обжалване на акта, с който е била прекратена процедурата. „В случай че в рамките на ЕК тази процедура е приета и на национално ниво решението е потвърдено, аз ще я продължа”, заяви той.

