Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) и свързани лица и организации, както и относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“ предложи да бъде създадена в НС, ПГ на ДПС.

Според вносителите случаят „Петрохан“ надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук, съобщават от пресцентъра на партията. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите.

В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място (публично известни посещения на хижа „Петрохан“ и периодични контакти с представители на НАКЗТ на политически лица като Васил Терзиев – кмет на София, Борислав Сандов – министър на МОСВ в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов – свързан с кръга “Капитал“ на Иво Прокопиев и други) и предоставяне на значителни финансови средства (включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова) са основание за проверката.

Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, заобикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите.

По-късно обаче предложението на ДПС беше отхвърлено.