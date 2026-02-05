Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов разпореди проверка във връзка със сигналите, свързани с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и дейността ѝ. Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с постъпили сигнали.

Обхватът на проверката е 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

Припомняме, че „Национална агенция за контрол на защитените територии“ доби популярност, след като в понеделник бяха открити телата на трима простреляни мъже край бившата хижа „Петрохан“, а впоследствие стана ясно, че те са били част от нея. НАКЗТ е сдружение, регистрирано в България през януари 2022 г. като НПО с юридически адрес в София. То не е държавна агенция или държавен орган, въпреки своето наименование.

На 8 февруари 2022 г. МОСВ подписва рамково споразумение за сътрудничество със сдружението, което според ведомството визира „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони“. Това споразумение беше обект на вътрешна проверка от ведомството, която установи, че то е с неясен предмет и без правно основание за преотстъпване на контролни функции към НПО.

На 26 юни 2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ за едностранното прекратяване на рамковото споразумение, като посочва, че организацията не е извършвала дейности по неговия предмет и че споразумението е нищожно. Ведомството сезира прокуратурата и МВР за проверки във връзка с реалното изпълнение на ангажиментите на сдружението.

По случая с тройното убийство край хижа „Петрохан“ членовете на НАКЗТ (в т.ч. убитите мъже) биват описвани като „рейнджъри“ — хора, които чрез дронове и наблюдение опитвали да следят защитени територии и да сигнализират за бракониерство, незаконен дърводобив и други нарушения. След убийството се появиха твърдения за противоречиви възприятия относно дейността на сдружението, което го постави в центъра на разследването като НПО с противоречиви практики и потенциално затворено общество.

