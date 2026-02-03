Хижата „Петрохан” е била продадена на настоящите си собственици преди няколко години. Оттогава всичко, което се случва в нея, остава тайна, заради високите телени огради и живата охрана.

Около хижата и нейния собственик има различни сдружения и религиозни течения. Част от свързаните лица се занимавали с палеонтология, хидроложки изследвания, будизъм, били са горски рейнджъри. Днес потърсихме Министерството на околната среда и водите, ДАНС и Europarc - една от европейските организации за защитени територии, част от която са и сдруженията, свързани с хижата. Бившият екоминистър Борислав Сандов, който е подписал споразумение с рейнджърите, изрази опасения, че собственикът на хижата може да е отвлечен.

Според официалните данни хижа „Петрохан” се намира на 1470 м надморска височина и има 76 места. Днес се стопанисва от сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии”. Според търговския регистър НПО-то е управлявано от Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. С хижата се свързват и още две сдружения - Европейски институт за биоразнообразие и Европейски институт за карстови и хидроложки изследвания. Европейският институт за карстови и хидроложки изследвания е основан на 13.01.2022 г. На същата дата, но в друга кооперация е регистрирана другата неправителствена организация, която се нарича Национална агенция за контрол на защитените зони. Сдружението с име на агенция е сключило рамково споразумение с Министерството на околната среда и водите за опазването им. Това става с подписа на министър Борислав Сандов. Сайтът Балканка разказва за това още през 2022 г. Днес Сандов отказа да се срещне с наш екип, но в телефонен разговор обясни, че се е съгласил, защото сдружението е член на европейски асоциации и предварителната проверка не е показала проблем.

На 26 юни 2025 г. МОСВ е уведомило Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество. Тo е подписано на 08.02.2022 г. между Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите и Сдружение НАКЗТ, представлявано от Ивайло Иванов. В него се визира „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони“. Във връзка с подписването на Рамковото споразумение в МОСВ е извършена вътрешна проверка, при която е установено, че то е с неясен предмет, липсват правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на функции по контрол на защитените зони и територии на неправителствени организации.

Още през септември 2022 г. Министерството е предприело стъпки за преустановяване на всички дейности на Сдружение НАКЗТ, основаващи се на Рамковото споразумение, предвид неговата нищожност. В тази връзка са направени редица проверки за да се установи, че такива дейности не са извършвани. МОСВ е сезирало Върховна касационна прокуратура, която е образувала преписка, препратена по компетентност на Софийска градска прокуратура. През октомври 2022 г. е сезирано и Министерство на вътрешните работи за проверка по компетентност.

Свързахме се и с федерацията Еuroparc, част от която е и сдружението от хижата. Попитахме дали другите им членове боравят с огнестрелни оръжия и дали блокират големи горски територии. Вместо по същество, оттам изразиха съболезнования към семействата на загиналите и предложиха да се изчака информация от разследването.

От ДАНС също не пожелаха да разкрият откога и дали въобще следят случващото се край „Петрохан”. За други проверки обаче е ясно. "Служебното правителство на Гълъб Донев опитва да прекрати споразумението през 2023 г., защото пристигали сигнали, че въоръжени мъже не пускат туристи и жители в района, заградили са държавна земя. След проверка тогава се прави преписка във ВКП. Вече седем правителства са ги оставили да действат", заяви журналистът от "24 часа" Кирил Борисов.

В социалните мрежи от сдружението са публикували снимки с организацията "Белите каски". "Във Facebook групата на агенцията има снимки с "Белите каски" от Сирия, а това навява мисли за обезпокоителни отношения", посочи бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов.

В различни уебсайтове може да се открие информация за Ивайло Калушев - един от основателите на Национална агенция за контрол на защитените територии. Там се коментира, че мъжът се представял за лама-будистки духовен учител и събирал пари от последователите си.

От Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на труда и социалната политика изпратиха позиция във връзка със запитване на NOVA по случая:

„В Държавната агенция за закрила на детето има един сигнал, отнасящ се за хижа „Петрохан“. Той е от близки на дете, които го адресирали също и до МВР, ДАНС и Районна прокуратура. Той е оттеглен след 4 дни от подателите. Въпреки това от две дирекции „Социално подпомагане“ са извършени проверки в рамките на своята компетентност, като едната е в присъствието на служители на МВР. При тях не е установена основателност на сигнала по отношение на евентуален риск за непълнолетно лице”.

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов разпореди пълна проверка на постъпвалите сигнали в Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“, както и работата по тях, тъй като се касае за период преди началото на неговия мандат.