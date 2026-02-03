Разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в бившата хижа „Петрохан” продължава. Телата на трима мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на един от замесените. Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си. Той намекнал за това какво предстои да се случи с думите "Не мога да издържам повече".

Издирват се няколко лица, свързани с неправителствената организация. Членуващите в нея хора не са криминално проявени. През 2022 г. НПО-то сключило споразумение с Министерството на околната среда и водите за опазването на природата в периметъра, уточняват властите. Тогава ресорен министър е Борислав Сандов. Има данни, че това било затворено общество с мотиви на секта.

Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

По неофициална информация трите жертви са простреляни. Първоначално се говорело за четирима души, намиращи се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени до опожарената хижа.

Местни хора твърдят, че в района са забелязвали и деца. В селото се коментира, че са използвани за проституция. „Проверява се съпричастност на малолетни и непълнолетни с дейността на организацията”, посочиха властите по време на брифинг.

Георги Тодоров - кмет на село Гинци, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи пристигнали служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната. „Тримата мъже бяха простреляни в главите. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията все още не са установени от експертите. Властите твърдят, че оръжията са законно притежавани.

По думите на кмета мъжете живеели постоянно в хижата. Там пребивавали общо между 8 и 10 души. Проверяват се данни за един или двама, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кметът лично разпознал жертвите, тъй като имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите бил основният отговорник на обекта, представял се като собственик на хижата. Той бил човекът, който подписвал документи при проверки от институции и контактувал с представители на различни министерства. Друг от убитите кметът познавал само по физиономия, тъй като го срещал по-рядко. Третият мъж не бил разпознат от него, тъй като тялото му било силно обгоряло и в положение, което не позволявало идентификация на място.

Хижата била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че пазят горите и околната среда, като често спирали туристи и местни хора, на които искали документи за самоличност и ограничавали достъпа им до района. От сградата са иззети камери и видеозаписи.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който бил потушен, но по-късно се възобновил и това наложило повторна намеса на пожарната. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.

Проверява се дали членовете на НПО-то са живели в латиноамериканска държава, а от няколко години са се установили в България.

Всичко по темата вижте във видеата.