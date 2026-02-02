Снимка: Иван Кънчев, NOVA
-
Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание
-
Трима са с обвинения след операцията срещу най-големите торент сайтове у нас
-
Осъден фалшификатор на евро разкрива как работи подземният свят на неистинските пари
-
Сигнал за 50% скок в цените: КЗП и НАП провериха пункт за ГТП в Пазарджик
-
Трима задържани при акция на СДВР срещу кражбата на коли
-
Пуснаха срещу 8000 евро шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг
Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен
Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан”. Районът, в който се намира тя, е труднодостъпен.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Около 11:20 часа днес е подаден сигнал за опожарена постройка в землището на село Гинци. Близо до бившата хижата, която сега е стопанисвана от частно лице, са открити телата на трима мъже. Те не са овъглени, въпреки че сградата е опожарена.
Убиха жена с брадва в Плевен, задържан е 70-годишният ѝ партньор
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
По непотвърдена информация по телата са открити следи от огнестрелни рани. Няма преки свидетели на случилото се, казаха от МВР и прокуратурата, но хора, които живеят в района, късно снощи чули три изстрела. Отново според неофициална информация на NOVA един от тях се обадил на майка си и ѝ намекнал какво ще се случи - че скоро ще загуби живота си. Дали е бил заплашван и какво е провокирало реакцията - все още не е ясно. Че по телата на откритите има огнестрелни рани от МВР не потвърдиха.
Преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хора, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората.
Според информация на полицията трите жертви обитавали сградата. Оглед вътре в нея не може да бъде направен, тъй като се предполага, че има газови бутилки. Веднага след като от пожарната уверят, че периметърът е безопасен, полицаи ще извършат оглед.
Всички автомобили са спирани от полиция на около 2 км от местопрестъплението. Полицейски коли, пожарни, линейки и представители на прокуратурата са на място. Няколко коли с полицаи се отправиха към хижата, като бяха предвождани от униформени с автоматични оръжия.
Последвайте ни