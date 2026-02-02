Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан”. Районът, в който се намира тя, е труднодостъпен.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Около 11:20 часа днес е подаден сигнал за опожарена постройка в землището на село Гинци. Близо до бившата хижата, която сега е стопанисвана от частно лице, са открити телата на трима мъже. Те не са овъглени, въпреки че сградата е опожарена.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

По непотвърдена информация по телата са открити следи от огнестрелни рани. Няма преки свидетели на случилото се, казаха от МВР и прокуратурата, но хора, които живеят в района, късно снощи чули три изстрела. Отново според неофициална информация на NOVA един от тях се обадил на майка си и ѝ намекнал какво ще се случи - че скоро ще загуби живота си. Дали е бил заплашван и какво е провокирало реакцията - все още не е ясно. Че по телата на откритите има огнестрелни рани от МВР не потвърдиха.

Преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хора, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората.

Според информация на полицията трите жертви обитавали сградата. Оглед вътре в нея не може да бъде направен, тъй като се предполага, че има газови бутилки. Веднага след като от пожарната уверят, че периметърът е безопасен, полицаи ще извършат оглед.

Всички автомобили са спирани от полиция на около 2 км от местопрестъплението. Полицейски коли, пожарни, линейки и представители на прокуратурата са на място. Няколко коли с полицаи се отправиха към хижата, като бяха предвождани от униформени с автоматични оръжия.