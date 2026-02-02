Задържаха 70-годишен мъж, обвинен в умишленото убийство на жената, с която е живял на семейни начала в Плевен, съобщи кореспондентът на БТА Елина Кюркчиева.

В хода на разследването е установено, че той нанесъл няколко удара с брадва в областта на главата на 68-годишната жертва. В резултат на тежките травми тя починала на място.

На местопроизшествието е извършен оглед, при който е иззета брадвата, с която е извършено деянието. По разпореждане на прокуратурата е назначена съдебно-психиатрична експертиза, която трябва да установи дали обвиняемият е бил вменяем към момента на извършване на престъплението.

За такова престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години. Предстои Окръжната прокуратура в Плевен да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Ралица Атанасова