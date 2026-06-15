Спречкването между 35-годишен мъж и непълнолетно момче възникнало в ранните часове в неделя. Случаен минувач подава сигнал около 6 сутринта за физическа саморазправа в центъра на града.

В резултат на ударите непълнолетното момче е със счупен нос и откарано за прегледи в болница. Малко по-късно през лечебно заведение е преминал и другият участник в сблъсъка.

Задържаха млад мъж за нападение над охранител в плевенска болница

Органите на реда преглеждат записи от охранителни камери, за да проследят точната хронология на събитията. Целта е да се види кой от двамата първи е започнал атаката.

Междувременно близки на непълнолетното момче публикуваха в социалните мрежи призиви да се открият свидетели на боя. Според сестрата на момчето то е било нападнато от повече от един човек. Останалите нападатели обаче са избягали преди пристигане на полицията.