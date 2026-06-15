Това, което ми прави впечатление, е цялата показност, която върви по социалните медии. Това коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в телевизионния ефир. Заедно с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията те обсъдиха полицейската акция в столичния квартал „Ботунец” и влизането в сила на новия европейски пакт за миграцията.

Продължава разследването на групата на „Калашниците”. След операция на полицията в столичния квартал „Ботунец”, която продължи до късно през нощта в неделя, бяха задържани 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване.

Групата на „Калашниците” стана по-известна след катастрофата от 5 юни на „Челопешко шосе”, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загубиха живота си. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата.

След акцията в „Ботунец”: Имало ли е кастинг за групата на „Калашниците”

„Един от големите проблеми е, че имаме много такива зрелищни неща. И след това какво се случва в съда, какво се случва като обвинение на хора”, това коментира Тихомир Безлов относно мащаба на задържаните. Той допълни, че в крайна сметка това, което влиза в съда и излиза като присъди, понякога е комично.

Условията, при които такива големи престъпни мрежи могат да съществуват, неизбежно водят до нуждата от протекция и корупция, обясни от своя страна Филип Гунев. „Ако действително става въпрос за 40 души група, по-специално броят на момичетата, които бяха подредени на тези снимки, подсказва за някакви все пак по-сериозни мащаби”, добави бившият заместник-министър.

Гунев и Безлов коментираха и новия пакт за миграция в Европейския съюз, който влезе в сила от 12 юни. Той включва 10 нови европейски регламента.

Основното, което те ще направят, е по-лесното връщане на мигранти още преди да са навлезли във вътрешната територия на страната, като се въвежда режим на международна територия, стана ясно от думите на Гунев. Той уточни, че сроковете са съкратени до максимум три месеца, в които лицата да бъдат прегледани, установени и да се върви към тяхното екстрадиране. Предвижда се и възможност за сключване на сделки с трети страни за връщане на мигранти, както и механизъм за разселване или плащане на солидни суми при прекомерен мигрантски натиск.

„Всичко това се прави с цел да се намали възможността и да се вдигне първо цената на каналджийството, да се смъкне натискът към Европа”, посочи Гунев.

„В България моделът с бързо сканиране и задържане на мигрантите в затворени центрове вече се тества и като че ли работи”, отбеляза Тихомир Безлов. „Ако погледнете данните за миналата година, имате доста висок процент на върнати в Турция, понеже Турция започна да ги приема”, коментира експертът. Той допълни, че броят на влезлите у нас през 2025 година е почти на нивото преди миграционната криза през 2013 година.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка