Заловиха 15-годишно дете да управлява кола в София. Автомобилът бил предоставен от родителите, които се возели. Бащата бил във видимо нетрезво състояние. Това съобщи и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков.

Той даде подробности от акцията на „Пътна полиция” и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. Във фокуса на проверките, започнали от 13 юни, са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения.

На 12 юни в столичния кварта „Люлин” е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани и водачи на автомобили, употребили алкохол. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни брифинг и. д. директор на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков.

В четвъртък екип на 7 РУ е предотвратил струпването на мотори с цел гонки.

На „Криминална полиция” е предоставена информация за лица, организиращи гонки.

В началото на миналата седмица са установени водачи с рисково поведение. При извършената проверка, в автомобилите и на двамата водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на единия от тях и на адреса му е открито по-голямо количество наркотични вещества, обясни комисар Пелтеков.

Дронове започват да следят шофьорите за нарушения на пътищата

Миналата седмица в СДВР е проведена среща с Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – София, Столична община и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата”. Очаква се още една такава среща.

Комисар Пелтеков каза още, че ще се предоставя информация на НАП за скъпи превозни средства, за които има съмнение как са придобити.

„Предприемаме инициатива по линия на пътната безопасност. Откриваме служебен имейл, на който призоваваме гражданите да подават информация за лица, които шофират рисково, за места, където се организират гонки, както и да изпращат видеоматериали за водачи с опасно поведение на пътя”, призова комисар Пелтеков.

Редактор: Ина Григорова