След взрива, избухнал вчера близо до детска градина в Горна Оряховица, са установени замърсявания на подземните води в района на квартал „Калтинец“, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По данни на полицията замърсените водни течения създават риск за хора, животни и растителност и правят водата негодна за битови, земеделски и здравни нужди.

Разследването започна още вчера след сигнал за силен взрив, придружен от миризма на сяра, в жилищната зона, в близост до детска градина. След инцидента е била евакуирана група от 53 деца.

Днес, по предписание на Регионалната здравна инспекция, детската градина остана затворена и е обявен неучебен ден. Междувременно Районната прокуратура във Велико Търново е образувала досъдебно производство за нерегламентирано управление на отпадъци. Работата по случая продължава.

