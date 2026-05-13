Заради провеждане на колоездачно състезание от 10:00 до 14:00 часа ще бъде ограничено движението в отсечките Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Ограничават движението по част от „Тракия” в изпреварващите ленти в двете посоки

А заради косене на крайпътна растителност от 0 до 5-и километър на АМ „Тракия“ в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти.

