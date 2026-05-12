„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за юни да бъде 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да го разгледа и одобри.

За сравнение, действащата цена за май е 35,98 евро за мегаватчас, което означава, че предложението за юни предвижда понижение от около 1%.

В следващите дни КЕВР ще проведе обществено обсъждане на ценовото заявление. Окончателното решение за цената на природния газ се очаква да бъде взето на закрито заседание в края на май.

