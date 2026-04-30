Комисията за енергийно и водно регулиране прие предложението на "Булгаргаз" за цената на природния газ за м.май 2026 г. в размер на 35,98 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. За сравнение – цената на на синьото гориво за април е в размер на 34,27 евро/MWh.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. И през май цената на синьото гориво у нас остава сред най-ниските в Европа.

„Булгаргаз“ предлага 5% увеличение на природния газ за май

Независимо, че предложената цена е с около 5% по-висока в сравнение с м. април, тя е много благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е значително по-ниска в сравнение с международните котировки. Цената за вътрешния пазар е с около 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с европейската газова борса TTF, където индексите за м. май са на нива около 46,30 - 46,85 евро за мегаватчас /MWh/.

Основните фактори, които през следващите месеци влияят върху ценовите нива на газа, са геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути, запълването на хранилищата и конкуренцията за LNG между европейските и азиатските пазари. Благодарение на доставките по дългосрочния договор с Азербайджан потреблението на страната ще бъде покрито почти изцяло през летните месеци.

Тези количества имат важна роля за формирането на благоприятни цени за вътрешния пазар и до м.юни т.г. българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което е факт на европейските пазари. През м. юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. май 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Редактор: Дарина Методиева