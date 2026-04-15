„Булгаргаз“ е предложил цена на природния газ за месец май в размер на 35,98 евро за мегаватчас (MWh), без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това става ясно от заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предстои тя да разгледа предложението. Документът е публикуван на сайта на регулатора.

КЕВР утвърди цената на природния газ за април

Припомняме, че КЕВР утвърди цена за април от 34,27 евро за мегаватчас при същите условия, което означава, че предложението за май е с близо 5% по-високо – увеличение от 4,99%.

Очаква се регулаторът да проведе открито обсъждане по заявлението, след което да вземе окончателно решение за цената на природния газ за май на закрито заседание.

