КЕВР утвърди цена на природния газ за април 2026 г. в размер на 34,27 евро/MWh. Тя е с 5% по-висока от тази за март, но от регулатора подчертават, че все пак е сред най-ниските в Европа.

Цената е изключително благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като е с около 20 евро на мегаватчас по-ниска в сравнение с международните котировки, пишат от КЕВР. На газовата борса TTF в Нидерландия цените нараснаха рязко и през последните дни синьото гориво се търгува на нива около 54 евро/MWh. Справка в исторически план показва също, че цената от 34,27 евро/MWh е с близо 10,7 % по-ниска спрямо година по-рано - през април 2025 г., когато е била в размер на 38,39 евро/MWh (75,08 лв./MWh).

От КЕВР подчертават и стратегическото значение на газовия договор с Азербайджан.

„В условията на рязък ръст на енергийните суровини, породен от военните конфликти, стратегически фактор за постигането на благоприятна цена има изгодният дългосрочен договор за доставка от Азербайджан, който е обвързан с цената на петрола, а не с международните цени на газа. Това е основната причина цената на синьото гориво в България да бъде една от най-ниските в Европа, което осигурява безспорно конкурентно предимство на бизнеса“, подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното открито заседание на 24 март. Според ръководителя на регулатора до юни тази година българският потребител няма да усети рязкото поскъпване, което в момента е факт на европейските пазари. През юли обаче предстои актуализиране на цената по договора с Азербайджан за доставка на природен газ, при което ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за април 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

