В Трявна днес започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци.

Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище "Петко Славейков" - има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова в сряда е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб.

Редактор: Станимира Шикова