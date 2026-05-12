Всички 26 пътници, пристигнали в Нидерландия с първия евакуационен полет от засегнатия от хантавирус круизен кораб MV Hondius, са дали отрицателни проби за вируса, съобщиха нидерландските власти.

Полетът от Тенерифе кацна в Нидерландия в неделя вечерта. На борда му са били пътници и членове на екипажа от Hondius, който предизвика международна тревога, след като трима души починаха по време на пътуването.

Всички 26 души са преминали „задълбочен медицински преглед“, съобщи Националният институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия.

„От всички на летището бяха взети проби за лабораторно изследване. Резултатът е отрицателен“, посочи институтът.

Това означава, че при тях не е открит Андски вирус, уточниха властите, имайки предвид щама на хантавируса, който може да се предава между хора.

Въпреки отрицателните резултати, пътниците трябва да преминат през карантинни процедури.

По-късно в Нидерландия кацнаха още два репатриращи полета с 28 евакуирани, които също ще бъдат поставени под карантина.

