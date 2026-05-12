Приключи операцията по извеждането на пътниците от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече пътува към Ротердам с 27 души екипаж на борда. Решението на Кабо Верде да не допусне кораба до бреговете си предизвика остри международни критики, но с увеличаването на заразените случаи все повече здравни власти в Африка застават зад действията на островната държава.

Според международния кореспондент на CNN Лари Мадово властите в Кабо Верде са поставили на първо място здравето и сигурността на собствените си граждани, въпреки международния натиск.

Представителят на африканските здравни власти Жан Касея заяви, че страната е действала правилно в конкретната ситуация. „Те направиха всичко необходимо. Позволиха на експерти, включително представители на Световната здравна организация, да се качат на кораба и да събират проби и информация”, обясни той.

Евакуират по въздух още пътници от кораба, засегнат от хантавирус

След отплаването на кораба към Канарските острови броят на пътниците със симптоми се е увеличил, което е довело до допълнителни мерки за сигурност. Притеснения вече има и на остров Тенерифе. Жан Касея подчерта, че огнищата на заразни заболявания трябва да се разглеждат като глобален проблем. „Когато една държава няма достатъчен капацитет и не знае с какво точно се сблъсква, тя не може просто да отвори границите си”, посочи той.

Според Лари Мадово действията на Кабо Верде са повлияни и от уроците, които африканските държави научиха по време на пандемията от COVID-19, когато много страни на континента останаха с ограничен достъп до ваксини и международна подкрепа.

Кабо Верде е малка островна държава с население от малко над половин милион души. Според експерти евентуално масово разпространение на хантавирус там би поставило здравната система под сериозен натиск. „Когато се появи вирус или подобно огнище, последствията се разпространяват по целия свят, но Африка често понася най-тежкия удар”, заключи Мадово.

Редактор: Дарина Методиева