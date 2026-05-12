Комисията по обществено здраве към Европейски парламент подкрепи предложение на българския евродепутат Радан Кънев за значително увеличение на европейското финансиране за здравеопазване в бюджета на ЕС за периода 2028 - 2034 г.

Предвижда над 10 млрд. евро за публични здравни политики, включително превенция, достъп до лечение, подкрепа за здравните системи и трансгранично сътрудничество. От средствата 2,5 млрд. евро са предвидени за европейския план за борба с рака, със специален фокус върху редките форми на заболяването и детската онкология.

Предложението е част от работата по новия Европейски фонд за конкурентоспособност, в който се предвижда да бъдат обединени няколко досегашни програми, сред които и EU4Health. Целта е здравната политика да запази самостоятелно място и ясно финансиране в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

„Един от най-важните ангажименти в кампанията ми беше засилването на общата здравна политика на ЕС. За по-малките и по-бедните пазари това е особено важно, защото се измерва в достъп до скъпи и редки лекарства, модерни терапии и по-добро лечение“, заяви Кънев.

Освен средствата за здравни политики, становището предвижда и минимум 2 млрд. евро за дигитално здравеопазване, както и над 5 млрд. евро за здравна готовност, включително биозащита и стратегическа здравна инфраструктура. Заложени са и инвестиции в биотехнологии, производство на лекарства и медицински изделия в рамките на ЕС.

„Постигнахме силно мнозинство в Здравната комисия. Но това е само първата стъпка“, посочи Радан Кънев пред POLITICO.

Предстои предложението да бъде обсъдено и от останалите комисии в Европейския парламент, както и от националните правителства.

Редактор: Ралица Атанасова