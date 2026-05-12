Снимка: Архив
Предвижда над 10 млрд. евро за публични здравни политики
Комисията по обществено здраве към Европейски парламент подкрепи предложение на българския евродепутат Радан Кънев за значително увеличение на европейското финансиране за здравеопазване в бюджета на ЕС за периода 2028 - 2034 г.
Предвижда над 10 млрд. евро за публични здравни политики, включително превенция, достъп до лечение, подкрепа за здравните системи и трансгранично сътрудничество. От средствата 2,5 млрд. евро са предвидени за европейския план за борба с рака, със специален фокус върху редките форми на заболяването и детската онкология.
БАБХ засилва контрола на „Капитан Андреево“ с помощ от Европейската комисия
Предложението е част от работата по новия Европейски фонд за конкурентоспособност, в който се предвижда да бъдат обединени няколко досегашни програми, сред които и EU4Health. Целта е здравната политика да запази самостоятелно място и ясно финансиране в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.
„Един от най-важните ангажименти в кампанията ми беше засилването на общата здравна политика на ЕС. За по-малките и по-бедните пазари това е особено важно, защото се измерва в достъп до скъпи и редки лекарства, модерни терапии и по-добро лечение“, заяви Кънев.
Освен средствата за здравни политики, становището предвижда и минимум 2 млрд. евро за дигитално здравеопазване, както и над 5 млрд. евро за здравна готовност, включително биозащита и стратегическа здравна инфраструктура. Заложени са и инвестиции в биотехнологии, производство на лекарства и медицински изделия в рамките на ЕС.
Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни грипни ваксини
„Постигнахме силно мнозинство в Здравната комисия. Но това е само първата стъпка“, посочи Радан Кънев пред POLITICO.
Предстои предложението да бъде обсъдено и от останалите комисии в Европейския парламент, както и от националните правителства.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни