Петима души - трима мъже и две бременни жени, пострадаха при челен удар между два автомобила в началото на Панорамния път след Владая. Инцидентът е станал около 01:24 ч. в нощта срещу вторник. На място са изпратени 3 линейки.

56-годишен шофьор е в критично състояние с контузия на главата, сътресение на мозъка и открита фрактура на крака. Той е транспортиран във ВМА.

Двете бременни жени - на 20 и 21 години, са с контузии на глава, гръден кош и крака и са откарани в „Пирогов“.

Двама мъже от другата кола са прегледани на място. Те са с леки наранявания и са освободени за домашно лечение.

