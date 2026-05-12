Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 44-годишен мъж. Според разследването той е нанесъл телесна повреда на жена си, и ѝ е отправил сериозни заплахи за живота.

По данни от разследването инцидентът е станал на 10 май 2026 г. около 03:30 ч. в жилище в столичния квартал „Люлин“. Мъжът ударил жената с кристален пепелник по главата, при което ѝ е причинена лека телесна повреда.

След нападението той ѝ отправил и заплахи за убийство с думите: „Ще те изкормя, ще те убия, ще ходиш при майка ти и ще те закопая“, посочват от прокуратурата.

Срещу него се води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за закани с убийство - престъпления, които се наказват със затвор.

От държавното обвинение уточняват, че мъжът има предишни осъждания. Той е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата е внесла в Софийския районен съд искане за постоянно задържане под стража.

