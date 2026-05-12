Правителство има външен министър в сянка и това е Иво Христов. Той ще има пълната свобода да изразява геополитическото позициониране на кабинета. Това каза социологът Първан Симеонов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Служебното правителство допусна хора, за които има сенки на съмнения от миналото”, каза той.

Симеонов не смята, че правителството ще бъде гъвкаво, тъй като е получило сериозен мандат и затова не би се съобразявало със странични фактори.

По негови думи в кабинета има доста „силни играчи” като например Гълъб Донев. Но подчерта, че трябва да се следи дали кабинетът ще бъде реформаторски. Според социолога вотът за „Прогресивна България” е изцяло центристки. Точно поради тази причина той направи асоциация с ГЕРБ – „създаването на ГЕРБ много прилича на създаването на „Прогресивна България”, ГЕРБ също не беше най-реформаторската сила”.

По думите на Симеонов Николай Копринков „ще бъде такъв, какъвто винаги е бил – оперативният човек, който се занимава с прагматични форми на институционално партийно строителство”. И допълни, че такива хора има във всяка партия.

Той каза, че демократичната общност винаги е подкрепяла идеята за създаване на комисии за разследване, а при отказ се твърди „тогава сте с Борисов и Пеевски”. И подчерта, че такива неща са се случвали и друг път и са част от политическата игра. Според него „Пеевски и Борисов ще се опитат да се долепят до правителството”.

Експертът посочи, че Радев ще трябва да отговори на въпроса дали около него има бизнескръгове.

Според Симеонов премиерът "не трябва да погва никого" персонално, а да направи реформа в управленските системи.

