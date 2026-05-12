Днес в ресорната комисия влиза проектът за изменение на Закона за съдебната власт, внесен от „Прогресивна България“. По темата в студиото на „Твоят ден” разговарят бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов и адвокат Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки”.

Адвокат Емил Георгиев коментира, че е било необходимо политическо разместване, за да започне разговорът за въвеждане на мораториум върху правомощията на Висшия съдебен съвет, включително на двете му колегии, които осъществяват кадровата политика в съдебната система.

По думите му предложението на „Прогресивна България“ представлява „доста слаба версия“, тъй като се фокусира единствено върху административните ръководители и техните заместници. Той посочи, че освен това в текста е въведено изключение, което според него създава риск да се превърне в правило и да допуска индивидуални преценки.

„Истината е, че всъщност трябва да има един обхватен мораториум, който да ги лиши от правомощието да правят каквито и да е било назначения и преназначения. Ако трябва ще се спрат конкурсите, за да бъде засилено и темпото по избор на нов ВСС, и когато бъде избран такъв, той да продължи със съответната кадрова политика”, каза адвокат Георгиев.

Бойко Найденов коментира, че е резонно да се предприемат такива мерки. „Не само партиите и много от експертите, но и институции казаха, че ВСС с изтекъл мандат не бива да назначава и да кадрува, защото по този начин се нарушава основният принцип, а именно принципът на сменяемостта. Ето защо не виждам проблем. Напротив, това беше решение, което отдавна трябваше да се случи и то се случи сега с новото мнозинство. За мен това е един положителен факт”, заяви Найденов.

„Най-важното в момента е да се сменят ВСС и инспекторатът към него, за да се отпуши тази реформа. В момента имаме мнозинство, което може да решава тези неща почти без необходимост от подкрепа от опозиция, което от една страна е много добре за тях, от друга страна е доста изкусително да се тръгне в друга посока, а именно узурпиране на тази власт. По-важното е какво ще се случи след приемането на тези изменения”, каза още той.

Редактор: Ивета Костадинова