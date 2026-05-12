Според зам.-председателя на ПГ на ДБ държавата трябва да гарантира честна конкуренция
Към този момент ПГ на „Демократична България” не е в парламентарен съюз с „Продължаваме Промяната”. Няма подобно нещо в практиката и тепърва предстои да бъде разработен такъв механизъм. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДБ Катя Панева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Тя коментира посоката, по която „Демократична България” поема, след разделянето с „Продължаваме Промяната”. „Ние продължава напред. Трябва да покажем една силна позиция. Властта е концентрирана в определени ръце и е изключително трудно, че демократичните правила се пренебрегнаха”, каза тя. И добави: „Днес ПГ на ДБ ще заседава за внесените проекти от „Прогресивна България”. В зависимост от това какво предлагат те за различните законопроекти, ще направим и нашите предложения”.
Панева изрази мнение по темата за Закона за съдебната власт и предложението от „Прогресивна България” за т.нар. своеобразен мораториум. „Част от нещата, които те предлагат, са приемливи доколкото са и нашите предложения от годините назад. Със сигурност трябва да има мораториум. Ние искаме правилата за избор на тези кандидати да гарантират, че ще се предложат хора с интегритет, които са независими – политически и икономически. Целта е да гарантираме независим съд и да има прозрачност, за да може решенията да бъдат еднакви за всички”, каза тя.
По отношение на предложените марки срещу високите цени зам.-председателят на ДБ сподели: „Не бих казала, че когато създаваме условия за една планова икономика, бихме могли да създадем и да регулираме цените. За мен е изключително важно да направим така, че да има една нормална бизнес среда и лоялна конкуренция, които именно да регулират цените. Не мислим, че това е бързия начин, по който можем да го направим.Има регулатори, които би трябвало да работят. В рамките на няколко месеца те не са намерили от къде се увеличават цените, не се борят с монополите и с картелите”. Панева допълни: „Трябва да се промени нещо. Не смятам, че с тези първи законови промени, които трябва да минат през Народното събрание, ние ще можем да гарантираме нивото на цените, поне да се запази на такова състояние”.
Редактор: Ивайла Маринова
