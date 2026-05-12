Към този момент ПГ на „Демократична България” не е в парламентарен съюз с „Продължаваме Промяната”. Няма подобно нещо в практиката и тепърва предстои да бъде разработен такъв механизъм. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДБ Катя Панева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя коментира посоката, по която „Демократична България” поема, след разделянето с „Продължаваме Промяната”. „Ние продължава напред. Трябва да покажем една силна позиция. Властта е концентрирана в определени ръце и е изключително трудно, че демократичните правила се пренебрегнаха”, каза тя. И добави: „Днес ПГ на ДБ ще заседава за внесените проекти от „Прогресивна България”. В зависимост от това какво предлагат те за различните законопроекти, ще направим и нашите предложения”.

Панева изрази мнение по темата за Закона за съдебната власт и предложението от „Прогресивна България” за т.нар. своеобразен мораториум. „Част от нещата, които те предлагат, са приемливи доколкото са и нашите предложения от годините назад. Със сигурност трябва да има мораториум. Ние искаме правилата за избор на тези кандидати да гарантират, че ще се предложат хора с интегритет, които са независими – политически и икономически. Целта е да гарантираме независим съд и да има прозрачност, за да може решенията да бъдат еднакви за всички”, каза тя.

Константин Проданов: КЗК ще има право да забранява необосновано високи цени

По отношение на предложените марки срещу високите цени зам.-председателят на ДБ сподели: „Не бих казала, че когато създаваме условия за една планова икономика, бихме могли да създадем и да регулираме цените. За мен е изключително важно да направим така, че да има една нормална бизнес среда и лоялна конкуренция, които именно да регулират цените. Не мислим, че това е бързия начин, по който можем да го направим.Има регулатори, които би трябвало да работят. В рамките на няколко месеца те не са намерили от къде се увеличават цените, не се борят с монополите и с картелите”. Панева допълни: „Трябва да се промени нещо. Не смятам, че с тези първи законови промени, които трябва да минат през Народното събрание, ние ще можем да гарантираме нивото на цените, поне да се запази на такова състояние”.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова