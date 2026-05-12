Снимка: iStock
Усетена е силна миризма в задната част на кабината, която наложила ускорено извеждане на пътниците
Трима души са получили леки травми при спешна евакуация на пътници от самолет на Lufthansa на летището в Атина.
Инцидентът е станал малко след излитане на полет LH1753 за Мюнхен, когато екипажът решил да върне машината заради сигнал за технически проблем. След кацането била задействана аварийната процедура за бързо извеждане на пасажерите, като всички на борда са напуснали самолета чрез надуваеми пързалки.
Lufthansa flight LH1753 evacuated in Athens after returning to the airport when the crew received an APU fire warning and reported smoke in the rear of the cabin.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 12, 2026
Lufthansa confirmed that three passengers suffered minor injuries during the evacuation on Monday and were… pic.twitter.com/FXbjFEh9fB
По време на евакуацията трима души са пострадали леко и са откарани в болница за преглед. От авиокомпанията уточняват, че решението за използване на пързалките е взето заради силна миризма в задната част на кабината.
Самолетът на испанския премиер кацна извънредно в Анкара
Συναγερμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για πτήση Αθήνα - Μόναχο που επέστρεψε αναγκαστικά λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος με τσουλήθρες διαφυγής.https://t.co/VNzC63wvqW#ΕλΒενιζέλος #Lufthansa #Αεροδρόμιο #thriassiogr pic.twitter.com/XBu2CjIsIw— ΘΡΙΑΣΙΟ - Ημερήσια Εφημερίδα (@Thriassiogr) May 11, 2026
На борда имало общо 184 души – 177 пътници и 7 членове на екипажа. Към момента няма официална информация за това дали на борда е имало пожар.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни