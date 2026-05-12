Усетена е силна миризма в задната част на кабината, която наложила ускорено извеждане на пътниците

Трима души са получили леки травми при спешна евакуация на пътници от самолет на Lufthansa на летището в Атина.

Инцидентът е станал малко след излитане на полет LH1753 за Мюнхен, когато екипажът решил да върне машината заради сигнал за технически проблем. След кацането била задействана аварийната процедура за бързо извеждане на пасажерите, като всички на борда са напуснали самолета чрез надуваеми пързалки.

По време на евакуацията трима души са пострадали леко и са откарани в болница за преглед. От авиокомпанията уточняват, че решението за използване на пързалките е взето заради силна миризма в задната част на кабината.

На борда имало общо 184 души – 177 пътници и 7 членове на екипажа. Към момента няма официална информация за това дали на борда е имало пожар.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: София Георгиева, БТА

