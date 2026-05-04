Самолетът, с който пътува испанският премиер Педро Санчес, е извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неизправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на Европейската политическа общност.

По информация на испанските власти проблемът не бил сериозен, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолетът да кацне на най-близкото летище. Машината - Airbus A310, излетяла от военната база край Мадрид в следобедните часове.

След принудителното кацане испанската делегация останала да пренощува в Анкара, като се очаква пътуването към Армения да бъде подновено след отстраняване на техническия проблем.

По данни на турските власти и медиите кацането преминало без инциденти и няма пострадали. Случаят обаче наложи промяна в графика на испанския премиер, който трябва да се включи в срещата на европейските лидери в Ереван.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

