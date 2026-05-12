Британският премиер Киър Стармър е подложен на силен натиск да се оттегли след катастрофалните резултати от местните избори. На днешното заседание на правителството ще стане ясно каква е подкрепата за министър-председателя.



Трима членове на кабинета – вицепремиерът Дейвид Лами и министрите на вътрешните и външните работи Шабана Махмуд и Ивет Купър, призоваха Стармър да се оттегли от поста. Към момента 72 депутати от лейбъристите го призоваха или да подаде незабавно оставка, или да обяви график за оттеглянето си. Всеки бъдещ кандидат за лидерския пост ще се нуждае от подкрепата на 20% от депутатите от лейбъристката партия – или 81 души.

