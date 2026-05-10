Истинска феерия от цветове и аромати завладя Жирона. Испанският град се превърна в огромна цветна градина след откриването на 71-вото издание на Фестивала на цветята.

Цветните експозиции ще бъдат изложени из целия град от 9 до 17 май, като кулминацията ще бъде нощна изложба, която ще се проведе в последния ден на събитието.

Най-голямото изложение на цветя се проведе във Филаделфия

Стъпалата на катедралата в Жирона - разпознаваеми по целия свят от сериала „Игра на тронове“, бяха преобразени в мащабна цветна инсталация като част от фестивала, организиран от доброволци.

Според заместник-кмета на града Джема Гейс Карерас около 400 000 души посещават Жирона всяка година, за да видят цветните изложби.

Редактор: Станимира Шикова