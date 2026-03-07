Истински празник на цветовете във Филаделфия. В конгресния център на американския град се провежда традиционното изложение на цветя на Пенсилванското градинарско общество.

Залите са изпълнени с композиции от цикламини, орхидеи и лалета в десетки цветове. Темата тази година е „Корени“ и разказва за произхода на американското градинарство и връзката на хората с растенията.

Изложението се организира за 197-и път, като всяка година то привлича повече от 250 хиляди посетители.

Творческият директор на изложението на цветята Сет Пиърсол сподели: „Едно от нещата, които правя всяка година по време на изложението, е да се срещам с хората и да им благодаря. Почти всеки има интересна история за това как е открил любовта си към растенията и цветята. Понякога това е баба или дядо, които са ги научили да се грижат за градина, друг път – хора, които са се преместили от друго място и са донесли със себе си своя традиция“.

Редактор: Цветина Петрова