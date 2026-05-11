Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.

„Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Герхард Шрьодер е бил лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек - така че всъщност, той ще седи и от двете страни на масата”, заяви Калас.

Външните министри на държавите членки на Европейския съюз са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украйна.

Външните министри на ЕС на среща в Люксембург, обсъждат Украйна и Близкия изток

В срещата участие ще вземат още външните министри на Канада, Украйна и държавите от Западните Балкани. България за пръв път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова-Чамова.

